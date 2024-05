Sondrio al top per qualità vita bimbi, Trento per anziani

Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Sono queste tre province italiane a garantire una migliore qualità della vita alle rispettive fasce d'età. La rilevazione sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani, giunta alla quarta edizione, è stata presentata oggi in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. I risultati integrali saranno pubblicati sul Sole 24 Ore di lunedì 27 maggio: le classifiche - ciascuna delle quali si basa su 12 indicatori - misurano le "risposte" dei territori. Tutti e tre gli indici confluiranno a fine anno nella 35esima edizione dell'indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore. L'indice della Qualità della vita dei bambini premia Sondrio, complici posizionamenti alti negli indicatori che fotografano la competenza numerica e alfabetica non adeguata - che a Sondrio è ridotta - e nell'indice Sport e Bambini. Sul podio anche Ravenna e Trieste, tallonate da Gorizia. A garantire maggiore benessere ai giovani, invece, è proprio Gorizia - che è appena sotto il podio anche nella qualità della vita dei bambini - seguita da Ravenna, vincitrice nel 2023, e Forlì Cesena. La top 10 di questo indice continua a essere presidiata dalle province emiliano romagnole - a quelle citate si aggiungono Ferrara e Piacenza - che, proprio come nelle precedenti edizioni, confermano performance generalmente positive. Trento mantiene il primo posto nell'indice della qualità della vita degli anziani.