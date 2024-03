Soccodato, 'per Mbda Italia un anno di record'

"Con una ripresa significativa nei mercati domestici, ma anche nell'export" Mbda ha raggiunto "risultati eccellenti nel 2023". In questo quadro, l'a.d. di Mbda Italia, group director sales and business development di Mbda, Giovanni Soccodato, traccia un bilancio delle attività italiane della jv missilistica europea (Airbus, Bae Systems, Leonardo) indicando che "anche per l'Italia è stato un anno di record": Mbda Italia "ha portato avanti un trend di crescita con risultati ancora più importanti. La componente italiana ha dato un contributo importante al gruppo" con ricavi a 1,032 miliardi e ordini acquisiti raddoppiati a quota 2,38 miliardi "In prospettiva guardando al 2024, da questa base importante e solida, è particolarmente importante preparare il futuro": in arrivo "contratti forse non particolarmente importanti per valore ma nel complesso strategicamente importanti per il futuro" dell'azienda. "Anche per il prossimo anno - spiega - ci aspettiamo un trend di sviluppo particolarmente significativo". Sarà "un anno sfidante", con l'attesa di "ordini e ricavi su livelli leggermente inferiori ai risultati di un 2023 record, difficilmente ripetibili", ma "comunque significativi". Mbda si pone oggi come "uno degli attori" della cooperazione missilistica a livello europeo nell'ambito della recente European Defence Industrial Strategy che "conferma appieno la necessità di avere progetti basati sullo sviluppo di sistemi innovativi che sia frutto di requisiti comuni: lo stesso spirito con cui ha preso vita Mbda". E' una fase in cui Mbda Italia porta parallelamente avanti il piano di sviluppo degli stabilimenti "con attività di ampliamento in tutti i siti", Roma, La Spezia, Fusaro.