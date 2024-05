Snam firma una nuova linea di credito da 1 miliardo di euro

Snam ha firmato una nuova linea di credito Sustainability-linked, per un importo totale di 1 miliardo di euro, conforme al nuovo Sustainable Finance Framework di gruppo pubblicato lo scorso febbraio. La linea di credito, di tipo revolving, ha una scadenza di tre anni ed è collegata a specifici obiettivi di sostenibilità il cui raggiungimento da parte di Snam determina il margine applicabile al finanziamento. "Questa nuova linea di credito Sustainability-linked ambisce ad integrare ulteriormente la nostra strategia finanziaria con i target di sostenibilità del gruppo e con l'impegno che l'azienda si è posta di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040", afferma in una nota Luca Passa, Chief Financial Officer di Snam. "In aggiunta, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di ottenere l'85% del funding totale da finanza sostenibile entro il 2027", spiega Passa.