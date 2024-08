Sforza sceglie la squadra per il rilancio di Benetton

Prende forma la squadra di Claudio Sforza, una prima linea che lo affiancherà per attuare il piano di riorganizzazione e rilancio della Benetton. Dal 2 settembre Cristina Girelli prenderà il testimone da Iacopo Martini come direttore finanziario e Paolo Venturini, consulente di Era Group sostituirà Martino Boselli, come direttore commerciale. Sforza ha infine istituito una figura del tutto nuova in Benetton group, il direttore acquisti, per centralizzare il controllo di tutte le spese e per questo ruolo arriva Vincenzo Meles, già responsabile acquisti in gruppo Ilva, Natuzzi e altre grandi realtà.