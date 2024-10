Scotti (Bankitalia), più bonifici istantanei, 1 ogni 10

Aumentano i bonifici instantanei in Europa. In Italia rappresentano oramai il 10% con un trend in crescita. Lo afferma la vice direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti in un convegno a Milano dove sottolinea come "Nell'area Sepa (dell'eurozona) il volume dei bonifici istantanei sul totale dei bonifici è passato dal 12% di giugno 2022 al 19% ca. di giugno 2024; in Italia, nello stesso intervallo di tempo, è passato dal 4% al 10%" ha rilevato. Scotti ha citato il caso svedese dove la percentuale è pari al 40%. "La ragione principale di tali differenze, con ogni probabilità, è dovuta all'avvio nei Paesi scandinavi dello strumento di pagamento istantaneo già dal 2012, ossia con un anticipo di circa 5 anni rispetto alla nascita dello schema instant nell'area Sepa. È, pertanto, ragionevole ritenere che la disponibilità di uno strumento di pagamento istantaneo sia in grado di orientare le preferenze di cittadini e imprese e che anche nella SEPA la diffusione dei bonifici istantanei seguirà un trend crescente negli anni a venire".