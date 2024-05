Schiavo (Tim), Ia è acceleratore per amministrazioni locali

"L'Ai, argomento centrale di questi giorni, è un fortissimo acceleratore per innovare amministrazioni locali e aziende". Lo ha dichiarato Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim, in occasione della sua partecipazione al Forum PA 2024. "Un esempio virtuoso che abbiamo sviluppato - ha spiegato - è la piattaforma Tim Urban Genius, una soluzione avanzata per la gestione delle Smart City che integra le migliori tecnologie proprietarie e i contributi di startup, scaleup e del mondo dell'innovazione. La mettiamo a disposizione dei sindaci per realizzare il modello di città evoluta, sostenibile e sicura, analizzando i dati e gestendo le aree urbane in tempo reale, per far sì che queste soluzioni, insieme all'AI, siano capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e di valorizzare il ricco patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese. Grazie poi alla nostra rete dei 16 Datacenter e in qualità di capofila del Polo Strategico Nazionale ha concluso -, mettiamo a disposizione servizi cloud affidabili e sicuri".