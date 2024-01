Sbarra, 'su patto sociale pronti a ripartire con Cgil e Uil'

"I rapporti unitari rappresentano per la Cisl un grande valore. La cosa importante è ragionare sul modello e sul profilo dell'azione sindacale: per noi è centrale mettere in priorità responsabilità, pragmatismo e riformismo, autonomia dalla politica, partecipazione e valorizzazione della contrattazione collettiva". Lo ha detto ad Ancona il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'unità sindacale. "Penso che un cammino di ripresa dei rapporti unitari è possibile con Cgil e Uil - ha affermato Sbarra - se mettiamo in priorità l'idea di costruire, negoziare e sfidare le controparti pubbliche e private su un nuovo e moderno patto sociale per la crescita, lo sviluppo, la qualità, la stabilità del lavoro, il contrasto alle diseguaglianze". "Il secondo terreno di possibile incontro - ha proseguito - è quello di valorizzare insieme la cultura della partecipazione e della democrazia economica. Su questi due temi, patto sociale e partecipazione e democrazia economica, siamo pronti a ripartire insieme con Cgil e Uil".