Chiusura pesante per Saras in Piazza Affari al di sotto degli 1,75 euro pattuiti dalla famiglia Moratti con Vitol per rilevarmne il 35%. Il titolo ha ceduto il 3,73% a 1,728 euro. Deluso il mercato che si aspettava una cifra superiore, dopo che venerdì scorso era circolato un prezzo unitario di 2,2 euro, smentito però dalla stessa famiglia Moratti.