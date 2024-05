Samer, impresa ha responsabilità sociale, non è solo numeri

"Se un'impresa ha tanti dipendenti è un successo ma l'impresa ha bisogno delle persone, dunque è importante che lasci qualcosa nel sociale. Credo che l'onorificenza che mi è stata conferita derivi anche da questo: l'impresa ha una responsabilità sociale, non è importante solo il fatturato". E' il parere di Enrico Samer, che stamani, quando una telefonata gli ha comunicato che il Presidente della Repubblica gli conferisce l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, è rimasto "senza parole: è un onore particolare". Imprenditore di successo ma riservato, discreto, Samer che è anche sponsor di squadre locali di pallanuoto, è convinto che sia "un trend che sta aumentando" almeno in Italia quello di una imprenditoria sana e che senta la responsabilità di avere un ruolo sociale. "Sono alcune società finanziarie che hanno creato seri problemi sociali". Un imprenditore 'low profile', "una caratteristica del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia. Sono convinto che l'impresa debba senz'altro crescere, ma nello stesso tempo essere presente sul territorio". Il primo pensiero corre "a mio padre, sarebbe particolarmente orgoglioso. Io lavoro con mia sorella, insieme abbiamo seguito la strada da lui tracciata consolidando la realtà aziendale". La Samer &Co. opera nel settore dello shipping da oltre cento anni, conta 600 dipendenti e partecipazioni in società di otto Paesi dell'area balcanica.