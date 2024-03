Salvini, 'su Ita-Lufthansa l'ennesima eurofollia'

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla di "ennesima eurofollia da Bruxelles" sulla vicenda Ita-Lufthansa. A una domanda sulle richieste della commissione europea postagli a margine dell'inaugurazione del nuovo svincolo sulla A4 in prossimità dei Bergamo Salvini risponde che "il governo dopo anni persi vuole mettere in sicurezza migliaia di lavoratori, il diritto al volo degli italiani, l'arrivo dei turisti in Italia e Bruxelles eccepisce". "Secondo me - sottolinea - perché ci sono dietro interessi economici".