Salvini, 'mantenute le promesse nei confronti della Sardegna'

"Quarant'anni di poco e nulla non si recuperano in un anno, stiamo dimostrando che volere e potere". L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Sassari per la seconda tappa della sua visita in Sardegna come segretario della Lega a sostegno dei candidati del Carroccio in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio. Salvini ha ricordato tra le opere prioritarie la Sassari-Olbia, la Sassari-Alghero, il collegamento ferroviario per Nuoro, il porto di Cagliari, le esigenze abitative di Oristano, le dighe e il sistema aeroportuale sardo. Passeggiando insieme ai candidati e ai sostenitori per il centro di Sassari, Salvini ha incontrato anche una delegazione di lavoratrici della Casa Divina Provvidenza, un istituto residenziale per anziani e bisognosi che è stato recentemente dichiarato fallito nonostante uno stanziamento regionale di oltre 3 milioni di euro per scongiurare la sua chiusura. Il ministro si è fatto carico di verificare la situazione con le istituzioni competenti.