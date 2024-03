Salvini, entro marzo una cabina di regia sulla crisi idrica

"Convocheremo entro marzo una cabina di regia sulla crisi idrica per affrontare quello su cui stiamo lavorando: un piano nazionale idrico per evitare di inseguire per un mese la siccità e il mese dopo l'alluvione. Abbiamo in cantiere tanti interventi proposti da tutta Italia, da Nord a Sud, e piano piano cominceremo a metterci soldi e progetti". Così il vicepremier Matteo Salvini in Regione a Torino, a margine della firma di un protocollo di intesa fra Regione Piemonte, Osservatorio per la Tav e ministero delle Infrastrutture per le opere di accompagnamento alla nuova linea ferroviaria Tav Torino-Lione.