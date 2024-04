Saipem chiude il primo trimestre con un utile di 57 milioni

Saipem ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un risultato netto di 57 milioni di euro, a fronte del pareggio registrato nell'analogo periodo precedente. In crescita del 18% i ricavi a quota 3,05 miliardi, mentre il margine operativo lordo è balzato del 40% a 268 milioni. Con una generazione di cassa di 68 milioni di euro la posizione finanziaria netta è tornata positiva per 209 milioni (post-Ifrs 16) e per 284 milioni (pre-Ifrs), a fronte di un passivo rispettivamente di 261 e 216 milioni a fine anno. E' pari a 28,75 miliardi di euro il portafoglio ordini, che sale a 28,8 miliardi includendo le società non consolidate, dopo nuove acquisizioni per 2 miliardi circa. "I risultati del primo trimestre - sottolinea Saipem - continuano a evidenziare il miglioramento della performance operativa e finanziaria, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico" 2024-2027 presentato lo scorso 29 febbraio. Obiettivi sui quali "il livello del portafoglio ordini già acquisiti e la robusta 'pipeline commerciale'" confermano una "ottima visibilità". Nel primo trimestre il 75% circa delle acquisizioni di ordini è stato realizzato dalla divisione 'Offshore E&C', relativa alle opere in acque profonde, su cui il gruppo ha concentrato la propria attività. In crescita da 77 a 92 milioni gli investimenti tecnici.