Roma nettamente in vantaggio su Milano per chi cerca casa

Negli ultimi 12 mesi, chi ha cercato una casa da acquistare ha espresso una netta preferenza per Roma (9,4% delle ricerche totali), che ha superato Milano (poco più del 5% delle ricerche). Lo affermano i dati di Immobiliare.it, che ha analizzato il comportamento degli utenti su sito e app per fornire un quadro delle ambizioni immobiliari degli italiani nel 2023. A chiudere il podio c'è Torino, con il 3,3% del totale delle ricerche. Genova e Napoli, in quarta e quinta posizione, hanno ottenuto circa il 2% delle ricerche complessive ciascuna. Nel dettaglio, guardando ai quartieri, il romano Talenti-Monte Sacro-Nuovo Salario (8,1%) è ancora una volta la zona su cui si concentrano maggiormente le ricerche di un'abitazione su cui investire, con Vomero-Arenella (5,9%), zona 'in' di Napoli, che ha superato Città Studi-Susa (5,8%) a Milano. Secondo la ricerca, il 63% di chi ha cercato una casa da acquistare ha impostato un budget massimo di 250mila euro. Per quanto riguarda le dimensioni desiderate, quasi il 30% delle ricerche effettuate si è concentrato su soluzioni tra i 100 e 125 metri quadri. Per il 60,2% di chi ha cercato una casa in locazione, mille euro al mese è la cifra massima per il canone di affitto.