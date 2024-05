Rocco (Ey), meno spinta dagli investimenti privati nel 2024

"Nel 2024 si attenuerà la spinta degli investimenti privati, per il venir meno di alcuni incentivi, per il costo del denaro e per l'incertezza legata alla situazione geopolitica". Lo dichiara il valuation, modelling and economics leader di Ey in Italia, Mario Rocco, al convegno "Tassi delle banche centrali in discesa, ma quando e con quale ritmo?" promosso da EY e Oxford Economics. "Tuttavia - aggiunge Rocco - la discesa dell'inflazione aiuterà i salari reali e di conseguenza i consumi delle famiglie, che però rimarranno sottotono. La disoccupazione scenderà ancora rimanendo stabilmente sotto l'8% segno di un mercato del lavoro in salute. Resta quindi di importanza strategica per la crescita di medio-lungo periodo il corretto utilizzo delle risorse del Pnrr". "Resta un problema di produttività per l'Italia ma confidiamo molto" nel piano di ripresa e resilienza, aggiunge a margine dell'evento. Rocco sottolinea inoltre che "il tasso di fiducia di consumatori e imprese sta ritornando ai livelli pre-Covid, ancora non li ha raggiunti però sta andando in quella direzione".