Riforma benzinai, incentivi a impianti green, prezzi su Qr code

Addio al prezzo medio, sostituito dalQr code, incentivi per la trasformazione degli impianti in chiave green, con il finanziamento del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60 mila euro, e incentivi amministrativi e di premialità se si costruisce o ristruttura un edificio in un'area dove è presente un impianto dismesso (bonus volumetrico del 10% in più, rispetto a quanto normalmente previsto). Sono alcune delle novità che saranno contenute nel ddl di riordino del settore carburanti che, annuncia il sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci, approderà a breve in cdm. "Le nuove autorizzazioni - spiega Bitonci - arriveranno entro 90 giorni in forma espressa: scompare il silenzio assenso e dal 2025 saranno subordinate alla distribuzione di almeno un prodotto diverso dai combustibili fossili. In merito alla contrattualistica, si tipizza il contratto d'appalto con l'inserimento di prescrizioni minime". Il sottosegretario spiega infine che "viene superata l'esposizione del cartello sul prezzo medio con l'introduzione del Qr Code, e si elimina l'indicazione del differenziale tra servito e self service".