Riduzione stanziamento per Ponte Stretto, Sicilia" (90 characters)"

La Giunta della Regione Siciliana, riunita a Palazzo d'Orléans, ha preso atto all'unanimità che nell'attività di programmazione degli interventi del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2021-2027 in Sicilia dovranno essere inserite alcune delle opere già programmate dal precedente esecutivo regionale, nonché altri nuovi interventi di forte impatto economico e strategico. Tale situazione potrebbe comportare una ulteriore riflessione sulla determinazione, al ribasso, dell'ammontare del contributo che la Regione Siciliana dovrà destinare alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, come si legge in una nota della Presidenza.