Reddito famiglie dell'Ocse giù dello 0,2%, in Italia +1,4%

Il reddito reale delle famiglie per abitante nella zona dell'Ocse è calato dello 0,2% nel terzo trimestre 2023 mentre il Pil reale per abitante è aumentato dello 0,3%: lo scrive in una nota la stessa Ocse. In Italia il reddito reale delle famiglie per abitante è invece cresciuto dell'1,4% nel terzo trimestre 2023 contro il -0,4% del trimestre precedente. Secondo l'Ocse, il risultato italiano è dovuto principalmente all'"aumento della remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei redditi dei lavoratori indipendenti". Quanto al Pil reale, sempre nel nostro Paese, è aumentato dello 0,1% contro il -0,3% del trimestre precedente.