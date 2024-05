Reddito famiglie cresce in Ocse dello 0,5%, in Italia -0,4%

Il reddito reale delle famiglie per abitante nei Paesi Ocse è cresciuto dello 0,5% nel quarto trimestre 2023, dopo un calo dello 0,2% nel terzo trimestre: è quanto afferma la stessa Ocse, precisando che sui 19 Paesi per i quali i dati sono disponibili, 11 registrano un aumento, 6 un calo (tra cui l'Italia) e due sono rimasti stabili. Tra le economie del G7, precisa l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, il reddito reale delle famiglie è cresciuto nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, il dato è cresciuto dello 0,5% nel quarto trimestre dello scorso anno. Questo aumento, puntualizza l'Ocse, è principalmente dovuta all'aumento delle prestazioni sociali. Anche Francia e Stati Uniti registrano un aumento nel quarto trimestre (rispettivamente 0,7% e 0,4%), dopo una contrazione nel trimestre precedente. Per il Canada viene invece segnalata una diminuzione (-0,7%). Seppure in modo più lieve, il reddito delle famiglie per abitante cala anche in Italia (-0,4%), nel quarto trimestre 2023 mentre in Germania è rimasto stabile.