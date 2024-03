Reddit debutta a Wall Street dopo un'Ipo di successo

Reddit entra in una nuova era come società quotata in Borsa con un valore di mercato di 6,4 miliardi di dollari dopo che l'offerta pubblica iniziale (Ipo) della piattaforma, la più grande da anni da parte di una social media company, è stata valutata a 34 dollari per azione. Il prezzo, annunciato mercoledì sera, si è posizionato in cima alla forbice del target fissato dai banchieri d'investimento di Reddit. Ciò pone le basi per l'inizio oggi delle negoziazioni delle azioni di Reddit a Wall Street con il simbolo Rddt. L'ultima valutazione di 6,4 miliardi di dollari della società è in calo rispetto al 2021, quando fu valutata 10 miliardi di dollari durante un round di finanziamento privato. Ma l'Ipo di Reddit ha ricevuto richieste di sottoscrizione in eccesso da quattro a cinque volte prima del debutto, un segnale positivo che raggiungerà la valutazione desiderata. Il suo maggiore azionista è Advance Publications, la società madre di Condé Nast, che possiede riviste popolari come il New Yorker, Vogue e Wired.