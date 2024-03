Raddoppiano a Parigi le biciclette sulle ciclabili

Il numero di biciclette sulle piste ciclabili di Parigi è raddoppiato nelle ore di punta fra il 2022 e il 2023. Merito della "cura del pedale" lanciata da anni dalla sindaca Anne Hidalgo. La prima cittadina socialista, eletta nel 2014 e confermata nel 2020, vuole rendere la Ville Lumiere "100% ciclabile" e "capitale mondiale della bicicletta". Per questo, ha riempito la città di corsie per i ciclisti e di parcheggi dedicati. I risultati di questa politica li ha mostrati il quotidiano Le Monde, che ha confrontato i dati dei 128 sensori di traffico collocati sulle ciclabili cittadine. A ottobre del 2023, i passaggi di bici registrati nelle ore di punta sulla corsie per le biciclette sono stati il doppio di quelli registrati a ottobre del 2022. In alcuni punti, sono addirittura triplicati. A ottobre di due anni fa, alle 8 del mattino e alle 18 del pomeriggio transitavano per ciascun punto di rilevazione una media di 100 biciclette all'ora. Un anno dopo, in quegli orari le bici erano in media oltre 200 ogni ora.