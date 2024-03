Qonto lancia il suo proprio servizio di 'pay later'

Qonto lancia la sua propria soluzione di finanziamento 'pay later'. Come sottolinea una nota la nuova soluzione è accessibile da app e dal sito web di Qonto Questo lancio, sottolinea la società," è un'altra importante pietra miliare per l'azienda, che finora si è affidata a partnership strategiche per fornire finanziamenti ai propri client"i. La soluzione si aggiunge alle partnership strategiche esistenti, consentendo ai clienti di accedere a una gamma completa di finanziamenti fino a 6 milioni di euro