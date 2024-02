Protesta trattori: comitato Udine giovedì sarà in Regione Fvg

Continua la mobilitazione degli agricoltori friulani aderenti al Comitato presieduto da Massimo Lauzzana, che hanno manifestato il 29 gennaio scorso, portando in piazza I maggio a Udine una settantina di trattori. "Nella mattinata di giovedì 8 febbraio - ha annunciato - saremo ricevuti nella sede della Regione a Udine dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier - che ha detto di volerci ascoltare, e al quale vogliamo esporre, su delega del Comitato, le problematiche che gli agricoltori friulani devono affrontare, non solo a livello europeo, ma anche regionale". La delegazione, ha anticipato Lauzzana, "sarà guidata da me e composta da altri cinque agricoltori del comitato". "Non porteremo davanti alla Regione alcun trattore - ha anticipato Lauzzana riferendosi all'incontro con l'assessore regionale, "perché innanzitutto non vogliamo causare disagi o disturbi alla cittadinanza, ma anche perché vogliamo chiaramente esprimere che ci dissociamo dalla protesta organizzata proprio davanti alla sede della Regione a Udine sabato scorso, una manifestazione con la quale non abbiamo nulla a che fare".