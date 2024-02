Prosieben corre in Borsa (+10%) dopo dati 2023, bene anche Mfe

Ottima reazione in Borsa a Francoforte per Prosieben dopo i dati preliminari sul 2023 resi noti ieri a mercati chiusi: il titolo del gruppo media tedesco, del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il primo azionista con quasi il 30% dei diritti di voto, sale del 10% a 6,2 euro. Bene anche il Biscione: in Piazza Affari l'azione B cresce del 2,3% a quota 3,06, il tiolo A del 2,7% a 2,12. L'anno scorso la società bavarese ha registrato un margine operativo lordo rettificato di 578 milioni, in calo del 15% rispetto all'anno precedente, con ricavi scesi del 7,5% a 3,8 miliardi. Ma nel solo quarto trimestre il margine operativo lordo rettificato è salito dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a 335 milioni, sopra le stime comunicate precedentemente dal gruppo e anche oltre le previsioni degli analisti. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre scorso è in calo a 1,54 miliardi rispetto agli 1,77 miliardi di fine settembre.