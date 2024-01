Proroga di 12 anni per ambulanti non conformi alle norme Ue

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, al momento di promulgare la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, ha posto la sua attenzione sull'articolo 11 della stessa, in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche. Come già avvenuto un anno fa con i balneari, anche gli ambulanti finiscono sotto la lente d'ingrandimento. La norma prevede una proroga automatica delle concessioni in essere per un periodo di 12 anni, cosa che risulta "incompatibile" con i principi ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte Costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni sono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee (direttiva Bolkestein ndr), i concessionari uscenti.