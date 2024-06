Primo passaggio ok per l'opa di Bbva su Sabadell

Primo passaggio superato per l'operazione con cui la banca Bbva punta alla fusione con Sabadell: come comunicato in una nota, la Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv, ovvero la Consob spagnola) ha infatti dichiarato ammissibile la richiesta di autorizzazione dell'opa formalizzata dall'istituto di credito fondato a Bilbao per acquisire quello di origini catalane, considerandola a norma. Questo primo via libera, precisa la nota, non implica l'effettiva autorizzazione dell'offerta: la Cnmv si pronuncerà infatti in merito solo una volta arrivato eventualmente l'ok da parte della Banca centrale europea. Bbva ha messo sul piatto una propria azione di nuova emissione ogni 4,83 azioni di Sabadell, che corrispondono in contanti a 2,12 euro per azione.