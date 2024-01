Prezzo del gas in Italia in calo a 28,32 euro al MWh, Gme

Il Gestore dei mercati energetici (Gme) ha rilevato che il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 18 gennaio è di 28,32 euro al MWh, registrando un significativo calo rispetto al valore di 31,32 euro al MWh del giorno precedente. L'indice Igi, calcolato quotidianamente dal Gme, rappresenta uno strumento fondamentale per interpretare e valutare le dinamiche dei mercati del gas in Italia. Esso si propone come un punto di riferimento trasparente e replicabile per gli operatori del settore, sia per le operazioni di copertura dei rischi (hedging) che per i contratti di fornitura.