Prezzo del gas a Amsterdam scende a 34 euro

Il prezzo del gas ad Amsterdam è sceso a 34 euro al megawattora (-4,22%). Ieri in chiusura il contratto Ttf aveva segnato 35 euro a causa della tensione nel Mar Rosso, dovuta agli attacchi dei militanti yemeniti Houthi. Oggi, tuttavia, sembra che la situazione abbia perso di importanza, non solo per il gas ma anche per il petrolio, il cui prezzo si muove intorno alla parità.