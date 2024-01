Prezzi delle case a NY, boom acquisti in contanti I prezzi delle case a New York sono aumentati per la prima volta da oltre un anno. Il prezzo medio di acquisto è stato di 1,16 milioni di dollari, +5,1% rispetto al quarto trimestre del 2022. Le vendite sopra i 5 milioni di dollari sono aumentate, con più dei due terzi degli acquirenti che hanno pagato in contanti.