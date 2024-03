Powell, 'non lontani dall'avere fiducia per taglio dei tassi'

La Fed "non è lontana" dall'ottenere la fiducia necessaria sull'andamento dei prezzi per poi tagliare i tassi di interesse. Lo ha detto il presidente della banca americana Jerome Powell nella sua seconda giornata di audizione in Congresso. "Quando avremo maggiore fiducia" sulla traiettoria di calo dell'inflazione, "e non siamo lontani dal farlo, allora sarà appropriato" ridurre il costo del denaro.