Poste, il nuovo 'PosteGoFresh' lanciato in oltre 20 città

Raggiunge ora "più di venti città", ed è stato chiamato PosteGoFresh, - spiega Poste Italiane - "il nuovo servizio di trasporto refrigerato per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi acquistati online": è il "primo servizio che garantisce il trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata lungo tutta la filiera". A realizzarlo - spiega l'azienda - "è Mlk Fresh, società nata dalla joint venture tra la controllata di Poste Italiane MLK Deliveries e la Mazzocco srl, società del gruppo di sistemi logistici Italtrans specializzata nei trasporti refrigerati. La joint venture combina la tecnologia di Mlk Deliveries per le consegne programmate, attraverso la quale il cliente può scegliere giorno e ora di consegna, con la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco". E' già disponibile in più di venti città "tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna e Firenze, e sarà esteso gradualmente sul territorio nazionale per offrire i servizi evoluti di consegna nel segmento eCommerce dedicato al mercato dei prodotti alimentari freschi". Tra le caratteristiche innovative - evidenzia Poste - "il destinatario ha la possibilità di prenotare l'appuntamento di consegna scegliendo la fascia oraria, potrà monitorare su mappa l'arrivo del prodotto e optare per un ritiro in un punto di ritiro refrigerato, alternativo all'home delivery, in cui il pacco viene conservato alla giusta temperatura". Per l'azienda "rappresenta un nuovo passo della strategia di Poste Italiane che punta a consolidare la propria leadership nazionale garantendo ai cittadini un'offerta unica e distintiva grazie alla combinazione di asset logistici (flotta a temperatura controllata) e tecnologia innovativa per soluzioni di consegna personalizzata".