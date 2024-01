Pnrr, nuova misura da 1,2 miliardi per ricostruzione E-R

Una nuova misura del Pnrr da 1,2 miliardi per la ricostruzione in Emilia Romagna è stata al centro di una riunione tra il ministro per gli Affari europei, il Sud le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il commissario straordinario Francesco Figliuolo e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. La nuova misura prevede scadenze precise: entro settembre 2024 occorre selezionare gli interventi mediante ordinanze del Commissario straordinario. Tutti gli appalti dovranno essere aggiudicati entro il 30 giugno 2025. Entro giugno 2026 è necessario completare il 90% degli interventi.