Pnrr, il 77% delle imprese è in difficoltà coi bandi

Per le imprese italiane non è sempre facile accedere ai fondi del Pnrr. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Osservatorio Pnrr di The European House - Ambrosetti (Teha) secondo cui il 77% delle imprese che ha partecipato a un bando ha dichiarato "di aver riscontrato difficoltà" legate principalmente alla "complessità di interpretazione" (28%) e allo "scarso dialogo con il soggetto appaltante" (23%). Il sondaggio ha coinvolto 450 amministratori delegati e vertici delle principali società italiane membri del Teha Club. Metà dei rispondenti ha dichiarato di non aver partecipato ad alcun bando "a causa della limitata varietà dei settori produttivi" coinvolti. Tra i partecipanti è emerso che il 36% ha presentato un progetto nell'ambito di Transizione 4.0. Di questi solo l'8% ha sfruttato le risorse per finanziare progetti già programmati prima del Pnrr mentre il restante 92% se ne è servito come volano per nuovi investimenti o ammodernamenti.