Pnrr, al via rendicontazione obiettivi della sesta rata

La copertura finanziaria degli interventi previsti nell'ambito dei Piani Urbani Integrati (Pui), la revisione tecnica del Pnrr recentemente approvata dalla Commissione Ue, la verifica dei 37 obiettivi inseriti nella sesta rata, pari a 8,5 miliardi di euro, con l'avvio della rendicontazione: sono questi i punti affrontati oggi nella cabina di regia sul Pnrr convocata e presieduta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, alla presenza dei ministri e dei sottosegretari competenti, dell'Anci, dell'Upi e della conferenza delle Regioni e delle province autonome. "La cabina di regia di oggi conferma l'allineamento dell'Italia con la roadmap europea del Pnrr. Con l'avvio della rendicontazione degli obiettivi della sesta rata, il governo prosegue incessantemente nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza", ha detto Fitto al termine della riunione. Per quanto riguarda i Piani Urbani Integrati - si legge in una nota - Fitto ha illustrato gli esiti dell'istruttoria condotta dopo il decreto Pnrr che ha assicurato la totale copertura finanziaria di tutti gli interventi, e ha assicurato l'impegno del governo sull'attuazione di tutti gli interventi.