Pm10 oltre i limiti, in Lombardia scattano misure in 8 province

Superato il quarto giorno di superamento dei valori limite del Pm10, in otto province su 12 della Lombardia domani scatteranno le misure antismog di primo livello che prevedono fra l'altro il divieto di circolazione in tutti i giorni della settimana dalle 7:30 alle 19:30 di mezzi fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel nei Comuni con oltre 30mila abitanti. Inoltre il divieto di accendere fuochi all'aperto e di utilizzare stufe a legna fino a tre stelle. Le limitazioni entreranno in vigore a Milano. Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Le stesse misure erano entrate in vigore lo scorso 30 gennaio in sei province.