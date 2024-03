Più tempo per pagare i debiti con il fisco, fino a 120 rate

Piani di rateizzazione più lunghi,dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il fisco. Lo prevede la bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione atteso in Consiglio dei ministri. Questa possibilità riguarda chi "documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà", con modalità diverse per somme superiori o inferiori a 120mila euro. Per chi invece si limita solo a dichiarare di essere in temporanea obiettiva difficoltà e deve fino a 120mila euro, le rate aumentano progressivamente ogni biennio fino ad arrivare ad un massimo di 108 rate mensili dal 2029.