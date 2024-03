Pichetto, uscita dal carbone nel 2025 tranne in Sardegna

"L'obiettivo di abbandono del carbone nel mix di generazione elettrica a partire dal 31 dicembre 2025 potrà sicuramente essere confermato per tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna, dove sarà realizzabile tra il 2026 e il 2028". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. "Il phase out dal carbone ha richiesto anche la pianificazione di nuova capacità sostitutiva a gas - ha proseguito Pichetto -. Tra il 2021 e il 2023 sono stati autorizzati 4 nuovi impianti a ciclo combinato a gas ad alta efficienza (Tavazzano, Fusina, Ostiglia e Monfalcone), attualmente in fase di cantiere, di circa 850 Megawatt ciascuno, per una potenza complessiva di 3400 Mw. Sono stati autorizzati inoltre, diversi upgrade di impianti esistenti, per un totale di capacità disponibile aggiuntiva pari a circa 700 Mw". "Rispetto all'obiettivo Pniec (3 GW di nuovi impianti a gas), si tratta di una capacità più che sufficiente - ha concluso il ministro -. L'entrata in esercizio di questa nuova capacità sostitutiva, prevista tra il 2024 e il 2026, consentirà quindi di raggiungere l'obiettivo di phase-out sul Continente".