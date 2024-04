Pichetto, in Italia più morti sul lavoro che in Europa

Sulla tragedia di Suviana "bisognerà chiarire davvero quello che è successo, in merito anche alla sicurezza sul lavoro. Al di là del caso specifico, sul quale ci sarà l'inchiesta e sul quale non posso esprimere alcuna opinione, certamente un'opinione la dobbiamo esprimere sul fatto che l'Italia rispetto a molti paesi europei, in particolare quelli del Nord, ha un tasso molto più elevato di incidenti sul lavoro e di morti. Questo è un elemento che dobbiamo tenere in considerazione". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, a un webinar del Corriere della Sera.