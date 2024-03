Pichetto, 'col Fer X incentivi a 67 Gw di rinnovabili'

"È in fase di definizione il decreto Fer X (Fonti di energia rinnovabile) di prosecuzione del meccanismo di incentivazione del Fer 1 che supporta la realizzazione di impianti eolici, fotovoltaici (anche nel caso di rimozione eternit), idroelettrici e da gas residuati dei processi di depurazione, che rappresentano le tecnologie rinnovabili con costi più bassi e vicini alla competitività di mercato". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. "Tale meccanismo - ha spiegato Pichetto -, basato su accesso diretto per impianti di potenza fino a 1 Mw e procedure competitive per impianti di potenza superiore a tale soglia, prevede nel prossimo quinquennio l'incentivazione di oltre 67 Gw di impianti". "Il Fer X affiancherà il Fer 2 - ha concluso il ministro -, attualmente in valutazione a Bruxelles spero ancora per poco, che incentiverà, per un totale di oltre 4,5 GW le fonti e tecnologie lontane dalla competitività o con costi elevati di esercizio, quali a titolo di esempio l'eolico offshore floating, gli impianti geotermici innovativi, le biomasse e i biogas".