Pichetto, alle Comunità energetiche 230-340 milioni all'anno

"Si stima per il decreto sulle Cer (Comunità energetiche rinnovabili), ai fini della realizzazione dei 5 Gw di impianti previsti, un onere di incentivazione annuo compreso tra i 230 ed i 340 milioni di euro per 20 anni; mentre per il decreto sull'agrivoltaico si stima un onere di incentivazione annuo di circa 30 milioni di euro per 20 anni, in conformità all'obiettivo di circa 1 Gw di impianti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al question time alla Camera. Il ministro ha reso noto che "dal 2008 fino al 2022, risultano erogati incentivi per oltre 141 miliardi di euro". "In futuro - ha aggiunto - si potranno aggregare i dati relativi ai provvedimenti in fase di elaborazione, come il Decreto Fer 2 e il Fer X, per i quali è tuttavia prematuro fornire stime precise". "Infine - ha concluso Pichetto -, sulla base del Pniec aggiornato, si stimano investimenti in infrastrutture di rete per circa 37 miliardi di euro e di oltre 6 miliardi di euro per i sistemi di accumulo".