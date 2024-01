Piaggio presenta la Vespa 946 Dragon, edizione limitata con dettagli 'varsity'

Piaggio presenta la Vespa 946, accompagnata da un giubbotto in stile varsity jacket, in occasione del nuovo anno lunare dedicato al Drago. Questo scooter, prodotto artigianalmente in Italia in soli 1.888 esemplari, rappresenta anche l'opportunità di lanciare il primo capo d'abbigliamento ispirato alla Vespa, in onore del nuovo anno lunare. La giacca varsity è realizzata in lana a coste con maniche in nappa e presenta la lettera V di Vespa, accompagnata da un antico proverbio cinese.