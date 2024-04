Per Santa Giulia Milano investimenti per oltre 3,5 miliardi

Nuove abitazioni, oltre 3.500, un nuovo polo per il tempo libero, lo sport e l'intrattenimento, con il primo cantiere a partire dal 2024, e un grande parco urbano che sarà il terzo di Milano per estensione. Il tutto nascerà nella zona di Santa Giulia, con il masterplan firmato da Mca, Mario Cucinella, zona che viene riqualificata anche nell'ottica delle Olimpiadi invernali del 2026 con la realizzazione del PalaItalia, nella stessa area. Per Milano Santa Giulia "abbiamo stimato investimenti per oltre 3,5 miliardi di euro - ha spiegato Fabrizio Zichichi, executive project director di Lendlease -. Di questi 2,7 miliardi sono in capo a Lendlease, poi ci sono altri investitori che arricchiranno il palcoscenico di tutto il quadrante Sud-Est di Milano". Milano Santa Giulia "è uno dei progetti di rigenerazione urbana più grande d'Italia, con un'estensione complessiva di 1,1 milioni di metri quadrati - ha aggiunto -, alla porta sud di Milano e che porterà allo sviluppo di circa 3.500 nuove unità abitative". Il nuovo progetto di masterplan redatto da Mario Cucinella Architects ricorda la forma di una foglia e proprio alle piante si ispira. Il cuore del progetto è un grande parco urbano (il terzo di Milano per estensione), con attrezzature per lo sport e il tempo libero. Intorno a esso due importanti funzioni urbane: il campus e la nuova sede del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi - il Bosco della Musica - per 1.500 studenti con oltre 200 posti letto e l'Arena di Eventim da 16.000 spettatori che verrà utilizzata a partire dalle Olimpiadi 2026 per tutti gli eventi sportivi indoor, concerti e manifestazioni musicali internazionali. A regime Milano Santa Giulia vedrà oltre 10 milioni di visitatori l'anno, tra residenti, studenti, spettatori degli eventi in Arena, sportivi e lavoratori. "I primi interventi li vedrete a brevissimo, a partire dalla fine del 2024 inizio 2025. I tempi di costruzione sono di circa 2-3 anni a seconda della tipologia costruttiva. La durata complessiva di tutto il progetto è di 7-8 anni", ha concluso Zichichi.