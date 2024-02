Per bilancio 2024 di Singapore orientamento a investimenti

A differenza del Bilancio dello scorso anno, centrato principalmente sulla ridistribuzione della ricchezza, il bilancio di Singapore per il 2024 mostra un orientamento agli investimenti che ha positivamente influenzato il sentiment di mercato. Lo Straits Times Index (STI) ha mantenuto un trend positivo per l'intera sessione di trading dello scorso venerdì, inclusa la presentazione del Bilancio da parte del ministro delle Finanze Lawrence Wong. Pur avendo una prospettiva espansiva, il Bilancio 2024 è focalizzato sull'incentivare gli investimenti nella transizione verde, nel capitale umano, nelle infrastrutture critiche e negli investimenti diretti esteri di alta qualità. Secondo le proiezioni di Maybank Securities e RHB, si prevede che circa 13 componenti dello STI in sei settori trarranno benefici da questo Bilancio.