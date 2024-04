Pe, 'Italia ha speso 22% fondi del Pnrr erogati dall'Ue'

"Finora l'Italia ha ricevuto il 52,7% delle risorse (102,5 miliardi di euro di prefinanziamento e quattro pagamenti per sovvenzioni e prestiti), ben al di sopra della media Ue (34,5%). Altri sei pagamenti per sovvenzioni e prestiti dipenderanno da ulteriori progressi nell'attuazione. Alla fine del 2023, l'Italia aveva speso 43 miliardi di euro, ovvero il 22% delle risorse Ue disponibili per il Pnrr, il che suggerisce l'importanza del periodo fino all'agosto 2026 per la piena attuazione, non solo delle misure di investimento". E' quanto si legge in uno studio del Servizio Ricerche dell'Eurocamera.