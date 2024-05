Patuelli, sacrifici delle banche? Arrivano entro 30 giugno

"L'attesa dello Stato per sacrifici delle banche sarà coronata entro il 30 giugno" con "un grande successo" atteso per il gettito dello Stato. Risponde così il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, risponde al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che nei giorni scorsi aveva detto: "se fanno un po' di sacrifici non e' sbagliato". Tra il 24% di imposizione fiscale per l'Ires, l'addizionale dedicata alla banche del 3,5%, le addizionali comunali e regionali, Imu, Irap e il fatto che il "cittadino risparmiatore che attende il dividendo vi paga anche il 26% di ritenuta d'acconto, il conto puramente algebrico è superiore al 60%" dell'utile lordo "quindi un grande successo per il gettito è atteso".