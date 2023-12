Patto, intesa su riduzione debito in 14-17 anni

I relatori della Econ al Parlamento europeo hanno trovato un'intesa sulla riforma del Patto di stabilità, che andrà al voto in Commissione l'11 dicembre: E' quanto ha dichiarato in un'intervista all'ANSA l'Europarlamentare portoghese dell'S&D, Margarida Marques, una delle due relatrici della Econ (l'altra è l'olandese Esther de Lange del Ppe). "Crediamo che al Pe possiamo avere una maggioranza perché abbiamo il supporto di S&D, Ppe e Renew". L'intesa non prevede salvaguardie sul deficit, esclude automatismi sulla procedura per deficit e per il calo del debito dello 0,5-1% è su 14-17 anni, ha spiegato.