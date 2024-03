Panetta, 'l'Italia rischia la trappola della bassa crescita'

"L'economia italiana, nonostante i suoi problemi strutturali ha mostrato il suo potenziale emergendo dalla pandemia Covid con una ripresa eccezionalmente forte" ma "la globalizzazione sta ora facendo retromarcia, l'unione monetaria è ancora incompleta e l'Italia potrebbe facilmente tornare a cadere nella trappola della bassa crescita". Lo afferma il governatore della banca d'Italia Fabio Panetta nel discorso al simposio in onore del suo predecessore Ignazio Visco dove ricorda come questi elementi negativi, (che si affiancano ai successi come il lancio dell'Euro) "siano molto a cuore a Visco. Posso assicurare - ha detto . che la Banca d'Italia continuerà a lavorarci sopra con la stessa passione e rigore che Visco ha tenuto quando era governatore".