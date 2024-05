Panetta, 'l'innovazione tecnologica cambierà la Bce'

L'innovazione tecnologica "cambierà la Bce" e le altre banche centrali nei prossimi "dieci anni" ma "spero di essermi ritirato per quell'epoca". Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta con una battuta, si dice d'accordo con l'opinione espressa dal presidente della Bundesbank Joachim Nagel durante il summit dell'innovazione della Bri. Nei prossimi anni, ha rilevato il governatore, "in questi dibattiti ci saranno meno economisti e più data scientist, più fisici e crittografi". Per questo il business delle banche centrali "sarà il medesimo ma l'attuazione del loro mandato sarà molto diversa, con competenze piuù eterogenee nel board della banca". I Paesi devono cooperare fra loro sul tema delle valute digitali per evitare "rischi di frammentazione" ha aggiunto, sottolineando inoltre come nel caso dell'euro digitale, progetto cui ha lavorato quando ricopriva la carica di componente del board della Bce, "sono state raccolte le opinioni dei diversi stakeholder interessati" nelle quali è emersa la volontà comune di mantenere alle banche commerciali vigilate nell'eurozona il ruolo di distribuire la valuta. Il governatore nel suo intervento ha poi rilevato come la 'tokenizzazione' sempre più diffusa anche in finanza porto "delle opzioni e dei vantaggi ma anche dei rischi" fra cui quelli di cyber sicurezza e e di pari passo con la tecnologia bisogna seguire "i vecchi valori" e disporre di "un quadro di regole" chiaro .