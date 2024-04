Panetta, considerando shock andamento Italia soddisfacente

"Abbiamo un livello di incertezze molto elevato, il mondo sta rallentando. Con il mondo rallenta l'Europa e con l'Europa l'Italia. Tenendo conto degli shock, l'andamento economico dell'Italia è stato soddisfacente". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta rispondendo a una domanda sulle previsioni del Fmi che indicano per l'Italia un Pil in crescita dello 0,7% nel 2024 nel 2025. Panetta ha citato come shock il 7 ottobre, le difficoltà nel Mar Rosso, l'Ucraina e i prezzi dell'energia.