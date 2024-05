Panetta, al G7 ricognizione su banche per prevenire tensioni

"Le banche e il sistema finanziario sono una componente essenziale del sistema economico, quindi è essenziale che ministri e governatori si vedano e confrontino la condizione dei rispettivi paesi per prevenire eventuali tensioni". Lo ha spiegato il governatore di Bankitalia Fabio Panetta intervistato dal Tg1 al G7 Finanze di Stresa. Il vertice sarà l'occasione per "una ricognizione approfondita della situazione della condizione delle banche e degli intermediari finanziari in generale" afferma il governatore.